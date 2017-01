2017 geht los, wie 2016 aufgehört hat. Haiyti rasiert, Ace Tee bringt die 90s zurück. Fler gibt den Geheimniskrämer, Sentino den Rebell.

Konstanz (phi) - Das Geheule und Gejammer über das ach so schlimme Musikjahr 2016 war groß und kaum zu ertragen. Tote Legenden hier, enttäuschte Erwartungen da - fast jede Retrospektive über Zwo-Null-Sechzehn kam zum selben bitteren Fazit: 2017 kann nur besser werden. Was aber, wenn es gar noch schlimmer wird? Unsere kopfnickende Lieblingssubkultur schickt sich jedenfalls an, gleich zwei Wochen nach dem Jahreswechsel alle guten Vorsätze mit Anlauf über Bord zu werfen.

Wenn das beherrschende Thema in fast allen einschlägigen Medien das halbstündige Gezeter eines rappenden Schwamms ist, macht es den Anschein, als habe sich das neue Jahr nur klammheimlich im Windschatten seines Vorgängers versteckt, um uns allen eine böse Überraschung zu bescheren. Selbst schuld! Ob nun mit reißerischen Headlines oder kritischen Tönen: Egal in welcher Form über Spongebozz berichtet wird, Sun Diegos Ziel scheint erreicht. Und das mit den selben simplen Tools, die schon 2016 so gut funktioniert haben: Beef anzetteln, ein paar große Namen beleidigen und schon hast du als völlig uninteressanter Rapper die Medien an der Angel. Mal ehrlich:

Lernen wir's denn nie?