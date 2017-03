Snoop Dogg schießt auf Trump. Talib Kweli geht auf die Barrikaden. Bow Wow eint die Nation. Laas macht Schluss mit Savas.

Konstanz (dani) - Ich hatte es beinahe vergessen. Schön, dass es mir Kollegin Hartleib am Wochenende wieder plastisch vor Augen geführt hat: Ab einem gewissen Alter kannste einfach nicht mehr feiern wie mit 22. Too old to rock'n'roll, es hilft nix. Muss wohl tatsächlich langsam die Umbenennung in Yo Grandma Fromm in Erwägung ziehen.

Noch vier Tage danach regiert die post-tapefabrikale Trägheit und verbündet sich mit dem unfair vorfrühlingshaften Wetter draußen vor der Tür äußerst erfolgreich gegen die Arbeitsmoral. Bloß gut, dass sich die Nachrichtenlage gnädig zeigt: Im US-Rap scheint es dieser Tage nur eineinhalb Themen zu geben (Snoop Doggs Scherzknarren-Attentat auf Donald Trump, Talib Kweli geht demonstrieren, bis die Schwarte kracht), im Deutschrap gleich nur ein halbes (Kuchen!). Das sollte sich auch in ... öh ... mitgenommenem Zustand irgendwie bewältigen lassen.

Gib ihm!

... ein gerüttelt Maß an Quatsch hab' ich obendrein natürlich trotzdem: das Ende einer Ehe, einen Polizeieinsatz in Mannheim, Writer mit und ohne Kanonen, Sehen statt Hören und Hören statt Sehen, Ernährungsratschläge und ein klitzekleines bisschen Mathematik. Oh, und Teletubbies!