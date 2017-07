Hip Hop hat kein Abitur, ist sexistisch und homophob. Dazu: Nachwehen vom Splash! und jede Menge Frischfleisch.

Konstanz (phi) - Sorry Hengzt, aber Rap braucht scheinbar doch Abitur. Hätte Deutschrap nämlich mal brav den Literatur-Leistungskurs besucht, statt heimlich hinter der Schule zu kiffen, mangelte es ihm heute sicher nicht so offenkundig an den simpelsten Grundkenntnissen im Umgang mit Texten: Die sollte man nämlich erstmal aufmerksam lesen, im besten Falle dann sogar verstehen und zur Eins Plus mit Sternchen fehlt dann nur noch die richtige Interpretation. Fähigkeiten, die sich der gemeine deutsche Rapper dank obligatorischer Schulabstinenz niemals angeeignet hat. Anders ist nicht zu erklären, wie ein Rapper nach dem anderen unsere Texte mutwillig missversteht.

Kleiner Diskurs der letzten Wochen und Monate: Erst droht uns ein schäumender Bushido einen (natürlich nie erschienenen) Disstrack an, weil Kollege Austel es doch tatsächlich wagte, seinem Schützling Shindy für "Dreams" NUR drei von fünf Sternen zu geben. Mit selbiger Anzahl war auch Flizzy nicht zufrieden und lies wieder mal die Säbel rasseln: Die Kollegen in der Konstanzer Redaktion warteten übers Frauenfeld-Wochenende aber wieder mal vergeblich mit Kaffee und Schnittchen auf den angekündigten Besuch des werten Herrn Losensky. Vorbeizukommen kam Sido zwar nicht in den Sinn, für einen Twitter-Seitenhieb reichte die Rückschau des diesjährigen Splash! Festivals (schon wieder von Chefprovokateur Austel!) aber allemal.

Puh ... gut laut.de fands kacke ... alles richtig gemacht !!! — sido (@siggismallz) 10. Juli 2017

Dass wir hier gerne mal draufhauen, wenn uns eine Platte nicht zusagt und man das als Künstler dann eben scheiße findet: Geschenkt. Dass neuerdings aber selbst die wohlwollendsten Meinungen scheinbar absichtlich falsch verstanden werden, nur um dann leere Drohungen auszusprechen: einfach lächerlich. Verstehe das wer will, ich widme mich lieber Dingen, von denen ich mir einbilde wenigstens ansatzweise was zu verstehen: Gute Musik zum Beispiel. Und davon haben wir diese Woche wieder...

...eine ganze Menge.