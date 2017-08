Heißer Scheiß aus Asien. Schrebergarten-Bubu. Überhaupt: alternde (deutsche) Rapper. Month of the Mob. Die ARD über Cro. Wähl den Babo!

Berlin (phi) - Vor ziemlich genau 44 Jahren erblickte Hip Hop auf den dreckigen Straßen der Bronx das Licht der Welt. Obwohl sich die Gründung eines Genres sicher nicht auf nur einen Moment herunter brechen lässt, so war doch der Schlüsselmoment eine Party von DJ Kool Herc, der einfach mal nicht die damals angesagten Disco-Nummern spielte, sondern nur die Instrumentals und dazu seinem Kumpel ein Mic in die Hand drückte und sagte: "Mach mal".

Kaum vorstellbar, dass sich innerhalb von nur vier Jahrzehnten eine Kultur entwickelt hat, die nach Belieben die Charts dominiert und erst kürzlich sogar Rock als beliebtestes Genre in den Vereinigten Staaten ablöste. Rap ist ein florierendes Massenphänomen, und auch wenn diese Expansion so manche Schattenseite mit sich bringt, hat sie doch ein Gutes: Mittlerweile stößt man in jedem noch so gut versteckten Winkel der Welt auf verschrobene Ableger unseres Lieblingsgenres. Vergesst den Londoner Grime oder den Pariser Afro-Trap. Der wirklich heiße Scheiß kommt...

...straight outta Asia!