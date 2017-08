Eminem fickt Trump, Bushido trifft AfD, EGJ-Sampler kommt, Kendrick zerlegt die VMAs. DJ Premier zelebriert Hip Hop, Trettmann liefert Hit nach Hit.

Berlin (phi) - "Ich finde es erscheinen immer so viele Platten ... gerade aktuell 2016 und 2017 gibt es ja keine Woche, in der nicht 35 Platten erscheinen, die alle irgendwo von Wert sind." Casper trifft im ersten Interview zu seinem morgen erscheinenden Album den Nagel auf den Kopf: Wer zur Hölle hat eigentlich noch Zeit sich all diese Platten in ausreichender Form zu Gemüte zu führen? Allein letzten Freitag erschien unter anderem neues Material von XXXTentacion, Brockhampton, dem A$ap Mob und Lil Uzi Vert. Das allein würde schon reichen, mich die nächsten vier Wochen zu beschäftigen. Aber morgen ist schon wieder Freitag und die nächste Releasewelle rollt mit dem lang ersehnten Casper- und dem übermäßig gehypeten RIN-Album auf uns zu.

Zum Glück ist der Sommer bald vorbei, höchste Zeit wird es, die 1000-Dollar-Versace-Sonnenbrille in ihrem Lederetui zu verstauen und sich schleunigst im Keller einzuschließen, um alles nachzuholen, was im Albenwust 2017 so untergegangen ist. Damit ihr aber weiterhin nicht verpasst, was die Hip Hop-Welt Woche für Woche so umtreibt, gibt es ja zum Glück...

...diese Kolumne.

Und für alle, die immer noch zu faul sind sich komplett durch zu klicken, geht es hier direkt zu den wichtigsten Brennpunkten: