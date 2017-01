Princess Nokia ist die neue Königin des Female-Rap. Schwule Rapper outen sich. Kanye kommt aufs College. Zwickt mich mal jemand?

Konstanz (phi) - Kollege Kabelitz hat es im ersten Teil der Reihe "Die Frau in der Musik" ganz richtig festgestellt: Die Suche nach 30 Rapperinnen gerät zu einem deutlich zeitaufwendigeren Unterfangen als im Rock oder Pop. So vielfältig sich Hip Hop heutzutage inszeniert, so frauenfeindlich ist er doch immer noch in seinem Kern. Rap ist ungebrochen ein hypermaskuliner, testosteron-geschwängerter Kindergarten, in dem die Mädchen weder auf die Schaukel, noch in den Sandkasten dürfen.

"Für eine Frau rappt die aber ganz gut", lautet meist das belächelnde Fazit, wenn sich doch mal eine ans Mikrofon traut. Selbst die vermeintlichen, weil erfolgreichen Galionsfiguren des Female-Rap, werden meist auf ihren Körper reduziert. Wer bei einem Assoziationsspiel beim Begriff Nicki Minaj zuerst an ihre Musik denkt, gehört damit höchstwahrscheinlich zur Minderheit. Das mag man dem gemeinen Rap-Hörer gar nicht vorwerfen, ergibt sich Minaj doch selbst ihrer Rolle als Gesäß-Wunder, das eben neben dem Arschwackeln auf der Bühne auch noch rappt. Das Video zu "Anaconda" hat jedenfalls sicher nicht der Musik wegen über 650 Millionen Klicks. Will frau im Rap erfolgreich sein, scheinen die Gesetze dafür in Stein gemeißelt: Scheiß auf die Musik, scheiß auf deine Skills, scheiß auf deine Meinung. Es zählt dein Körper und wie du ihn präsentierst.

Fokussiert man den Blick innerhalb der Landesgrenzen, fällt die Ausbeute noch dürftiger aus. Wer mir in den nächsten zehn Sekunden aus dem Stand fünf deutsche Rapperinnen aufzählen kann, darf mich gerne ignorant schimpfen. Dass sie rar gesät sind, dürfte aber so oder so niemand anzweifeln. Ein Glück, gab uns 2016 neben unzähligen Schlägen in die Magengrube immerhin Haiyti, die nun vermutlich die nächsten Jahre als Paradebeispiel für die Frau im Deutschrap herhalten muss. Ihren Status als Paradiesvogel unterstreichen sämtliche Interviews mit der Hamburgerin. Ob nun Feuilleton oder Klatschpresse: Haiyti muss immer wieder die Frage beantworten, wie es denn nun so sei, als Frau in diese Männerdomäne einzudringen. Doch verzagt nicht:

Hoffnung naht.