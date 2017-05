Sentino im Sommerschlussverkauf, Silla in Monte Carlo, Fler beim Kaffeekränzchen. Ufo gibt den Paten, Gzuz posiert mit Nazi-MMA-Kämpfer.

Konstanz (phi) - Ich gebe auf. Woche für Woche ignoriere ich gekonnt alle noch so verlockenden RapUpdate-Links, suche bei jedem neuen Rooz-Interview so schnell es geht das Weite und reagiere wahlweise wütend oder spöttisch, sollte wieder ein ausgewiesener Welt.de-Experte meinen, seinen Senf über den Status Quo unseres Lieblingsgenres abgeben zu müssen. "Hier geht es doch schließlich immer noch um die Musik", rede ich mir selbstbetrügerisch ein. Den Klatsch und Tratsch überlassen wir den anderen, HIER geht es doch nur um die wirklich wichtigen Dinge.

Bis wieder so eine Woche kommt, in der die Aufmerksamkeitsspanne dank eines grippalen Infekts sowieso auf ein Minimum reduziert ist, die feinen Herren Rapper scheinbar alle keine Lust haben, neue Musik rauszubringen, und auch eine noch so ausgedehnte Themenrecherche bei den besten Fler-Zitaten aus seinem neuen Interview endet. In solchen Wochen reißt eben der Geduldsfaden. Also bitteschön, dann gebt doch dem Pöbel, was er verlangt! Hier habt ihr eure Seifenoper, euren Musikjournalismus auf dem Niveau einer RTL-Nachmittagssoap, das musikalische Äquivalent zu "Berlin Tag & Nacht". Ich bin ein Deutschrap-Fan ...

... holt mich hier raus!