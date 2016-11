Du Maroc muss zahlen. Bushido Bleibtböserjunge. Diddy bleibt Cash-King. Dissen ist out. Savas kommt zu spät, Farid gar nicht, Eko mit dem Zug.

Konstanz (dani) - Die Älteren wissen es. Die Jüngeren, keine Sorge, kommen auch noch drauf: Am Ball bleiben ist nicht leicht. Je stärker die Rübe vergreist, desto schwerer fällt es, noch irgendwie nachzuvollziehen, wie diese seltsamen jungen Leute heute ticken. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres führt mir regelmäßig vor Augen: Wir sprechen noch nicht einmal mehr dieselbe Sprache. Yo Grandma Fromm braucht Hilfe.

Zum Glück naht die bereits, nämlich in der jugendlichen Gestalt von Philipp Robo-Kopka. Der hat vor einiger Zeit schon Denyo ( ... ... ... ich komme rein!) erklärt, was inzwischen einfach gar nicht mehr geht: "Der sphärische Hypnose-Beat, nerviger Autotune und der peinliche Internetslang klingen zusammen so frisch wie die abgelaufene Dose Ravioli ganz hinten im Kühlschrank. '#flashback', '#anarchie' '#hundeallergie' - mit der 'Hashtag'-Lawine schlittert Denyo ungefähr zwei Jahre am Zeitgeist vorbei." Blöd nur, dass der das offenbar nicht gelesen hat.

Damit euch das nicht passiert, kuckt ihr mal besser schön weiter auf diesen Sendeplatz hier. Ab kommender Woche wird Kollege Kopka sich nämlich an dieser Stelle einklinken und direkt vom Puls der Zeit berichten, während ich mich mit Hopfensmoothies (dafuq?) zu beschäftigen gedenke. Isso. Bis dahin muss ich allerdings noch irgendwie anders herausfinden, was in und was out ist. Wen frag' ich denn da bloß?

Vielleicht Fler?