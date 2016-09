Kollegah klaut bei Hafti. YG verprügelt Donald Trump. Meek Mill disst The Game. Kanye ist bei Instagram. Papa Sido rundum sorglos.

Konstanz (phi) - Knapp 14 Prozent, fünf Direktmandate und voraussichtlich sieben Stadträte: Die erschreckende Erfolgsserie der AfD macht auch vor der ach so liberalen Multi-Kulti-Hauptstadt Berlin nicht Halt. Damit sitzt die Partei, die den Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge befürwortet, nun im zehnten Landesparlament der Republik.

Höchste Zeit also, möchte man meinen, dass Deutschlands Rapper ihre Popularität nutzen, um zu verhindern, dass rassistische Paramilitaristen wie Kay Nerstheimer per Direktmandat ins Parlament gewählt werden. Doch was ist? Pustekuchen. Die Summe der Tracks, die klar Stellung gegen die rechten Strömungen in der deutschen Politik beziehen, kann man an einer Hand abzählen. Rap und Politik...

...geht das überhaupt?