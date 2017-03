Kollegah zeigt sich gesprächsbereit. Ali As fährt Mercedes. Außerdem: Jaw im Niemandsland, jede Menge Hass, Frauenpower und queere Tiere.

Konstanz (phi) - Müsste ich einer extraterrestrischen Alienrasse erklären, was denn nun dieses "Rap" ist, genügte mir dieser Tage genau ein Name: Drake. Die Frequenz, mit der #morelife die Twitter-Timeline überschwemmt, beweist mal wieder, dass Drizzy momentan einfach der hellste Stern am Superstar-Himmel ist. Der unangefochtene König der Popwelt fegt mal eben seine eigens mit Views aufgestellten Streamingrekorde beiseite und schenkt der Welt mit seiner Playlist in Überlänge wieder genügend Material, sich herzlich uneinig zu sein: Love him or hate him, eine Meinung zur neuen Scheibe hast du auf jeden Fall.

Eines muss man dem Champagne Papi dabei lassen: Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und beugt sich den Hörgewohnheiten einer streaming-verwöhnten Generation mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Würde man einen solchen mit seinem neuen Werk beschallen, hieße das Fazit wahrscheinlich: Drake's on his Drake shit. Tatsächlich täuscht der stimmige Vibe doch fast darüber hinweg, dass es sich bei "More Life" eben doch nur um eine glorifizierte B-Seite des sowieso schon uninspirierten Vorgängers handelt. Trotzdem ist Mr. Graham in aller Munde und macht sich nicht mal wirklich angreifbar, weil, hey, ist ja kein Album sondern nur eine PLAYLIST!

Da muss ich mir schon fast selbst auf die Schulter klopfen, dass die nachfolgende Kolumne tatsächlich ohne einen einzigen Slide zum Thema auskommt. Stattdessen gibt es wieder ordentlich Frauenpower, einen reumütigen Boss, fälschliche Festnahmen, Millionenklagen, Freestyles, queere Tiere, große Gefühle und jede Menge Hass.

Voll auf Testo!