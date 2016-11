HC Strache rappt erneut und schmäht Nazar als Schrumpf-Bushido. Antilopen in der Tagesschau. Separate schlachtet Toony. Fler hört auf.

Konstanz (dani) - "Retro-Rock-Psych-Prog mit Liebe zum Fuzz aus Kopenhagen", pries Zottel-Kollege Manuel Berger gestern in seiner Kolumne. "Wer kann dazu schon Nein sagen?" Erstens: Bidde, was? Zweitens: Schätze, ich. Wobei sich mir schon ab und an die Frage aufdrängt, ob exzessiver Hip Hop-Konsum nicht doch irgendwann an die Substanz geht.

Vor ein paar Tagen jedenfalls schreckte nach einem sehr, sehr seltsamen Traum aus dem Schlaf. Mir träumte, es stehe (wie in jedem Jahr völlig überraschend) Weihnachten vor der Tür, und - Panik! - ICH HABE KEIN GESCHENK FÜR KAY ONE!!! Dafuq? Hobbytraumdeuter: Vortreten, jetzt.

Erwachet!