Das Urteil gegen Ewa passt weder ihr noch der Staatsanwaltschaft. "Diss mich", bettelt Sierra Kidd, doch Bushido hat einen anderen Knaben im Auge.

Konstanz (dani) - Wenn sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Ende eines Gerichtsverfahrens einig sind, klingt das nach einer guten Sache. Eigentlich. Man könnte auf den Gedanken kommen, mit der Urteilsverkündung sei die Angelegenheit erledigt, die Akte geschlossen.



Schwesta Ewa, so befand das zuständige Landgericht Frankfurt am Main unlängst, gehört hinter Gitter. Dass das der Verurteilten nicht gefällt, liegt auf der Hand. Allerdings hat nicht nur sie Berufung eingelegt, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Auf gehts ...

... in die zweite Runde.