50 Cent lässt sich nicht kaufen. Wer die Antilopen nicht kennt, wird kein Millionär. Fettes Brot helfen wählen. Staiger grämt sich. Favorite bringt die AfD.

Konstanz (dani) - Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ach, Oma wusste halt Bescheid. Wenngleich sie sich vermutlich keinerlei Bild davon machte, welche Geschichten man im Gepäck hat, wenn man vier Tage lang übers Reeperbahn Festival gekullert ist. Schöne Veranstaltung, das. Fahrt mal hin, lohnt sich.

Grüße an dieser Stelle an alle, die geholfen haben, mich dem Leberschaden einen riesigen Schritt näher zu bringen. Wenn außerdem das Projekt "Wir erweitern Yo Mamas musikalischen Horizont" weiter so rasant voranschreitet (ich sag' nur: Frisur zurechtgefönt von Sólstafir), dann weiß ich beim nächsten Mal auch, dass der herrlich angesoffene Skaterdude, mit dem ich da trank, offenbar der Gitarrist von Tocotronic war. Öh ...

Cheers!

Abgesehen von hanseatischen Umtrieben haben wir auch heute wieder allerlei Quatsch und ein paar Perlen aus dem Kopfnicker-Universum. Wer nicht alles mitnehmen will, verpasst zwar die Hälfte, kommt aber hier direkt zur Sache: