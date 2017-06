Probleme klärt "die Familie", doch wenn die Nachbarn zu laut feiern, ruft Bushido die Bullen. Schwesta Ewas Opfer knicken ein. Kein Huhn von Haftbefehl.

Konstanz (dani) - Puh! Niemandem ist rechtzeitig aufgefallen, dass bei "Sing Meinen Song" diese Woche die Werke von Moses Pelham an der Reihe waren. Da hab' ich ja nochmal Glück gehabt. Anderenfalls hätte ich mir am Ende anschauen müssen, wie sich uns' Lena, die Silbermondtrulla, Gentleman, Paddy Kelly, The BossHoss, Mark Forster und wer immer sich an dieser Honig-ums-Kollegenmaul-Schmiererei sonst noch beteiligt, am Repertoire des Rödelheimer Hartreimers abarbeiten. Der ganze schöne Erholungseffekt wäre dahin gewesen. Nö, das mussten diesmal ...

... andere gucken.

Während Kollege Kopka hier zuverlässig die Stellung (und euch zweifellos über die neuesten Traptrends auf dem Laufenden) gehalten hat, hab' ich mich am Meer und anderswo herumgedrückt und zwischendurch sogar gediegen Zeit gehabt, um "Original Gangstas" zu lesen, Ben Westhoffs Abhandlung über die bösen Buben von der Westcoast. Damit die Wieder-Eingewöhnung nicht ganz so schwer fällt, wenn man sich, kaum zurück, gleich wieder mit Gangstern, Rappern und Gangsterrappern konfrontiert sieht - und mit denen, die eins davon oder alles zusammen sein wollen.