Yeezy trifft Trump. Taktloss macht weiter. Die Simpsons ehren Hip-Hop. Young Thug schwört, Casper kämpft, Fler ist zufrieden.

Konstanz (phi) - Ach, Kanye. Du machst es einem wahrlich nicht leicht. Gehört man zu der einen Hälfte der Welt, die es mit Yeezy hält, zeigten gerade die letzten Wochen wieder einmal: Das ist verdammt harte Arbeit. Konzertabbrüche, verwirrte Rants und schließlich die Einlieferung ins Krankenhaus gossen gleich mehrere Gallonen Öl ins Hater-Feuer. Wieder einmal sah man sich als Yeezus-Jünger genötigt, seinen Helden zu verteidigen. Ja, Kanye ist nicht einfach. Kanye ist auch nicht sympathisch und vielleicht sogar ein Arschloch. Aber müssen denn wirklich alle Musiker Vorzeige-Schwiegersöhnchen à la Mark Forster sein, damit man bedenkenlos deren Musik feiern kann?

"Name one genius that ain't crazy" Neben dem Arschloch ist Kanye nämlich auch noch ein musikalisches Genie, das in regelmäßigen Abständen das Brett vor dem Kopf der Popwelt spaltet und uns alle erleuchtet. Und genau deshalb darf Yeezy eigentlich machen, was er will.

Eigentlich.