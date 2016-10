Diddy steht auf Trump, die Beginner auf Böhmermann, Gucci Mane auf seine Kinder. Ufo361 fliegt, Yung Hurn sieht rot, Snoop räumt ab.

Konstanz (phi) - Kaum aus dem wohlverdienten Urlaub zurückgekehrt, macht Frau Fromm ihrem Titel alle Ehre: Denn ohne Yo Grandma fänden ältere Semester in dieser Kolumne wohl bald keinen Platz mehr. Tatwaffe, Pillath und Fettes Brot spielen nämlich schon lange in der Liga Altherren-Rap.

Und der sieht nun mal neben all den Jungspunden, die das Game gerade aufmischen - wer hätte es gedacht - ziemlich alt aus. Da Yo Mama scheinbar allem, was ihr aus der Cloud entgegen fliegt, gekonnt ausweicht, erübrigt sich für mich zum Glück die Themensuche. Denn was die Alten (noch) können, können die Jungen...

...schon lange!