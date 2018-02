Jetzt auch noch der Freundeskreis. Keine Herberge für Haftbefehl. Ein Label für 6ix9ine. MC Bomber auf Tour. RAF Camora gratis. Tyrion rappt.

Konstanz (dani) - Aaawww!!! Als wärs gestern gewesen, erinnere ich mich an den Moment, in dem Kollegin Hartleib und mir synchron die Herzen schmolzen. Als bei einer Loop-Session in der Alten Mälzerei in Regensburg Negroman die Bühne betrat, nämlich, und einfach nur Negroman war. Sagte ichs schon? Aaawww!

"Negroman-Prinzip!", vermeldet die Hartleib dieser Tage. "Gesehen, verliebt." Schon wieder? Ernsthaft? Und dann auch noch ... in einen ... Schwaben?

Ach, Gottle!

