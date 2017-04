Einreiseverbot für PNL. Bushido und Fler renovieren Kindergärten. SXTN sind zurück. Taktloss ist Boss und Kollegah der Alpha-Mann.

Konstanz (phi) - Ach, Deutschrap. Da verwendet man so viel Lebenszeit darauf, dich in hitzigen Diskussionen zu verteidigen. Versucht immer wieder, den Feuilleton-Snobs aufzuzeigen, auf was für ein kulturell wertvolles Genre sie da über ihre Hornbrillen weg hinabschauen. Echauffiert sich immer wieder aufs Neue über die Halligalli-Hampelmänner, wenn sie wieder einmal Rap auf "Yo! Yo! Yo!"-Gestik und dämliche Outfits reduzieren.

Und wie dankst du es uns? Mit dem neuerlichen Beweis, dass Deutschraphausen eben doch mehr einem Hort für schwererziehbare Kleinkinder gleicht, die versehentlich die Testo-Spritze von Papa mit ihrem Schnulli verwechselt haben. Mal ehrlich: Man mag doch angesichts der Meldungen, die von der Kölner Fitnessmesse Fibo in alle Klatschportale schwappten, kaum glauben, dass es sich hier tatsächlich um erwachsene Männer handelt. "50 Muskelmänner stürmen Fitnessmesse!" oder "Clan-Attacke auf Rapper" heißt es da in den einschlägigen Portalen. Wer bei all dem "Beef" mittlerweile den Überblick verloren hat, dem soll folgende anschauliche Mindmap Abhilfe schaffen:

Wer sich allerdings weniger für derlei Nichtigkeiten interessiert und stattdessen lieber gute Musik hören will, dem sei diese Ausgabe wärmstens ans Herz gelegt: Denn diese Woche gibts erstaunlich wenig Peinlichkeiten und dafür viel mehr Hörens- und vor allem Sehenswertes.

Hereinspaziert!