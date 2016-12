Die 257ers ruinieren Leben. Eko und Ali As als singendes Telegramm. Azad dampft. Haftbefehl motzt. Progrocker haben die schrägsten Tipps.

Konstanz (dani) - Wenn man einen der spannendsten Rap-Tipps der letzten Monate über drei Ecken von Steven Wilson bekommt, man den interessantesten Artikel mit noch halbwegs Hip Hop-Zusammenhang in der Wirtschaftswoche liest und ansonsten nur olle und noch ollere Kamellen anstehen, dann stimmt es wohl:

Das Ende ist nah.

2016 liegt nun wirklich unzweifelhaft in seinen letzten Zügen, die Lieblingsplatten des Jahres sind längst abgefrühstückt ... höchste Zeit, um sich endlich auch kopfüber in die Vorweihnachts-Hektik zu stürzen. Oder doch, um sich entspannt zurückzulehnen? Um eine der nun hoffentlich wirklich letzten Gruseligkeiten des Jahres - Nena rappt (!!) Seite an Seite mit Samy Deluxe - kümmert sich ja dankenswerterweise schon der Rotzmeister.