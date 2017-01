Shindy warnt Bild-Reporter. Pharoahe Monch verteidigt Trap. Rae Sremmurd machen gut Wetter. SadiQ schmiert Stullen. Hört auf Kay One!

Konstanz (dani) - Gemeinde! Der Januar ist zu zwei Dritteln vorbei, und eigentlich ermüdet dieses Was-bringt-2017-Gedöns schon wieder fast so heftig wie der Rückblick-Wildwuchs, der am Jahresende allüberall irre Blüten trieb. Wir könnten so langsam wirklich wieder zum Tagesgeschäft übergehen.

Statt dessen springen einen aus jeder Ecke die Fragen an: Auf wessen Album freust du dich 2017 am meisten? Welche jungen Künstler werden durchstarten? Welcher vergessene Alt-Rapper kriecht als nächstes aus der Versenkung? Was wird wohl der neueste Trend? Wer setzt ihn und wer rennt dem abgefahrenen Zug mit hängender Zunge hinterher? Wer tötet Hip Hop diesmal? Keiner weiß es so genau.

Wir brauchen ein Orakel!