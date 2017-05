Naidoo im Eisregen, Savas an seiner Seite. Marteria im Playboy. Nicki Minaj bezahlt dein Studium. Perlen, Gin und Bibi: Wapp! Bapp!

Konstanz (dani) - Sonntagsfrage! Wenn - für Wähler aus Nordrhein-Westfalen gar kein so furchbar hypothetisches Szenario - kommenden Sonntag Wahlen anstünden: Wem würdet ihr Eure Stimme geben? Würdet ihr eine Partei wählen, die ihre Grundwerte aus der Hip Hop-Kultur bezieht? Klingt grundsätzlich nicht sooo übel - kommt halt vermutlich, wie immer und überall, darauf an, was man ...

... draus macht.

Sollten sich Rapper deutlicher positionieren? Oder sollten sie besser die Finger von den großen Themen lassen und sich stattdessen mit Dingen befassen, von denen sie wenigstens ein bisschen verstehen? Alkohol und Drogen? Ja? Nein?? Wieso nicht? Am Ende dreht sich ohnehin wieder alles um Geld - aber auch um die Liebe. Aus der Sicht eines Chinchillas.