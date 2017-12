Die Juice hebt mit Haiyti eine Frau aufs Cover - die dritte (!) in zwanzig Jahren. Xatar wird Schmuckdesigner. Genetikk verlassen Selfmade.

Konstanz (dani) - Es gibt Tage, an denen mir die offensichtlich angesagten Themen kaum mehr als ein emotionsloses "Aha" abringen können. Heute ist wieder so einer. Die Welt, so scheint es, dreht um "Star Wars" (aha) und um den "Red Bull Soundclash" (aha, aha). Kann kaum entscheiden, was mich kälter lässt.

Trendhuren, die ... Oh, pardon! Ihr charmanter Dienstleistungsservice, der wir an dieser Stelle aber natürlich allzeit sein möchten, befassen wir uns natürlich trotzdem mit beidem, außerdem mit Dingen, die mich noch weniger jucken. Mit Mode-designenden Straßenrappern zum Beispiel. Oder mit der Erkenntnis, dass sich 2017 mit in Steroidsuppe ersäuftem Punchlinerap immer noch ein Schnitzelchen vom Teller ziehen lässt. Warum? Ach ...

... irgendjemand muss doch.

Zum Ausgleich gibts aber auch 'ne Menge Schönes, versprochen. Wer nicht den ganzen Weg mitgehen mag, bleibt ein Viereck, kommt aber trotzdem hier direkt zum Thema der Wahl: