Savas jammert. Kid Cudi legt sich mit Kanye an. Samy Deluxe und Chefket machen Cloud-Rap. MC Smook rappt gegen die AfD. Haiyti greift in die Kasse.

Konstanz (phi) - "Am Ball bleiben ist nicht leicht". Was Yo Grandma Fromm letzte Woche schon so einsichtig beschrieb, beweist Deutschrap dieser Tage umso deutlicher: Die Jungen renovieren, während die Alten meckernd in ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda vor sich hin vegetieren. Deutschrap ist und bleibt nun mal eine Jugendkultur, in der nur wenige in Würde altern. Erschreckend deutlich führten uns das die Beginner vor Augen, auch wenn die in all der watteweichen Berichterstattung wohl mittlerweile selbst glauben, mit "Advanced Chemistry" einen weiteren Deutschrap-Meilenstein erschaffen zu haben. Schlimmer wird es nur, wenn die alten Hasen dann auch noch meinen, der Welt ihren Musikgeschmack diktieren zu müssen und dabei ihre eigene Geschichte vergessen.

Gell, Savas??