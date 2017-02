Gzuz weist Annäherungsversuche ab. Kollegah darf nicht auftreten - oder doch? Sido und Kay One verkörpern geballte Jämmerlichkeit.

Konstanz (dani) - Eigentlich logisch: Mit zunehmendem Lebensalter häufen sich die Momente, in denen man sich steinalt vorkommt. Wenn der Sohn des Kollegen sich einen künstlichen Bart anklebt und verkündet: "Ich bin ein alter Opa. Ich bin 34 Jahre alt." Yay, danke, du Kröte, dann fühlt man sich so richtig von vorgestern. Auf jeden Fall zu greise für den Scheiß, den diese jungen Menschen scharenweise feiern. El-P hat es vor Jahren schon gesagt, auf dem Album, bei dem ich mich heute noch dafür geißeln möchte, dass ich ihm damals nicht die Bestnote gegönnt habe (Was WOLLTE ich da bloß noch?!): "We might have been born yesterday, Sir."

"But we stayed up all night" Zum Glück gibt es daneben immer wieder Augenblicke, in denen man sich denkt: Ganz so abgehängt ist man wohl doch wieder nicht. Zumindest näher dran am Geschehen als die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen, die sich tatsächlich nicht entblöden, einen Artikel über den jetzt wohl doch abgesagten Auftritt von Kollegah beim Hessentag mit "Isch hab Notbremse" zu überschreiben. Da habt ihr der Jugend ja wirklich ganz genau aufs Maul geschaut. Jesses.

Bei unseren eidgenössischen Nachbarn sinnen sie derweil darüber nach, ob Rapper über 35 peinlich sind. Öh, ja ... Würde doch sagen: Kommt schwer auf den Rapper an. Der Typ, der für die Familien-Partei im Mannheimer Stadtrat sitzt und seine überholten bis komplett verkommenen moralischen Überzeugungen ... nennen wir es großzügig "rappend" in die Welt schickt, der ist jedenfalls gerade zarte 25. Gute Güte, der ist mal ...

... peinlich wie Sau!