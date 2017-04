Eko Fresh lädt zum Sektchen. Fler muss blechen. Eine Braut für Sido. Kollegah lässt Federn. Vögel tanzen ist der Shit.

Konstanz (dani) - Es scheint fast so, als liefere "Circus HalliGalli" mit den letzten Zuckungen - das Format durchläuft ja gerade seine finale Staffel - jetzt jede Woche Material für alle unsere Kolumnen. Während sich die Zottel gestern an einem Auftritt von Kreator zusammen mit Ghost und Drangsal delektieren durften, litt Kollege Kopka vergangene Woche doch ziemliche Qualen. "Bitte kein Beat!", flehte er angesichts der hölzernen "Rap"-Versuche von Joko und Klaas.

Ich bezweifle zwar, dass Übung da viel hilft ... aber mit dem richtigen Werkzeug lässt sich, wenn schon nicht der Flow mancher Zeitgenossen, so doch wenigstens das eigene Schmerzempfinden trainieren. Abhärtung ist alles, deswegen:

Willkommen im Rap-Game.

Außerdem haben wir heute Kriminelle und Hausbesetzer, Schauspieler und Provokateure, Wohltäter, Grill- und Zahlmeister, Zahlenfrisierer und solche, die der Zahn der Zeit frisiert hat, und wir verlosen Gimmicks zu "Get Out", dem Film, der Chance The Rapper so gut reinlief, dass er seinen Fans die Kinokarten kaufte.