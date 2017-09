Princess Nokia rettet Female Rap, Yung Hurn Deutschrap. Die AfD zeigt deutsche Rapper an, Bushido trifft Beatrix von Storch. Graduation feiert Geburtstag.

Berlin (phi) - Falls ihr noch keine Karten für das Reeperbahnfestival in Hamburg City habt, legt euch schleunigst welche zu. Dann nämlich habt ihr die einmalige Chance, unsere Meinungsinstanz in Sachen Rap live und in Farbe zu erleben: Yo Mama Fromm hat sich breit schlagen lassen, sich von ihrem sicheren Büroplätzchen in die verregnete Hansestadt aufzumachen, um ihren Senf zu einem Thema abzugeben, mit dem sie sich bestens auskennt: "Fuck The Review!" heißt die von Niko Hüls moderierte Diskussionsrunde zur drängenden Frage, ob sich der Musikjournalismus in einer Sackgasse befindet.

"Die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Medien und Künstler haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Unmut über eine schlechte Review heute weit mehr Ausschlag für das Medium hat als noch zu Zeiten von weniger direktem Fan-Kontakt zwischen Künstler und Basis. Der Job des Vermittlers ist verloren gegangen. Wenn andersherum heute noch ein Medium eine klare Meinung zu einem Album äußert, wird diese anders wahrgenommen: Entweder es interessiert nicht, oder (meist bei einem Verriss) es wird sofort zum Gegenangriff gerufen, Angriffe auf Medien, bis hin zu Veröffentlichungen von Gesprächen, sind die Antwort", beschreibt der Pressetext Sinn und Zweck der einberufenen Krisensitzung. Zumindest zu der Androhung von Angriffen kann Yo Mama ja wahrlich ein Liedchen singen.

Während Dani sich also emsig auf einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte vorbereitet, kann ich hier unbekümmert Themen-Biting betreiben. Also ...

Auf ein Neues!

Bei nur einseitigem Interesse bitte hier lang: