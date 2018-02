Statt Deutschrap-Gossip gibts Infos zu Drakes "Scary Hours EP", Olexesh, Kaas, dem Grammy-Chaos und eine Vorschau auf die Freshman Class 2018.

Tübingen (ynk) - Es gibt einen Grund, dass sich der Satz "Nach einem Playstation-Spiel entbrannten in Oer-Erkenschwick Streits, die zu einer Schießerei geführt haben" nicht unbedingt wie der Anfang eines Tarantino-Drehbuchs liest. Trotzdem benehmen sich alle möglichen zwielichtigen Hanseln aus dem Dunstkreis von Bushido und Gringo44 in letzter Zeit wie in einer "Django Unchained: Mecklenburg-Vorpommern-Edition". Mindestens. Und so irrelevant all das sein mag, erschlagen diese Gossip-Wellen einmal mehr die Deutschrap-Berichterstattung.

Allerdings ist heute nicht Oma Fromm am Drücker, sondern dieser Yannik - und immerhin gibt es Lil Pump-Themen abzugrasen. Der hat zwar nicht sonderlich viel getan zuletzt, für zwei Folien reicht es trotzdem.

Dazu gibt es einen Drake, der an seinem scheinbar schwächsten Punkt einfach mal einen seiner rabiatesten kommerziellen Erfolge auffährt, und um ein etwa dreißig Stunden langes Migos-Projekt, das Spuren der Verwüstung in der Raplandschaft hinterlässt.

Und neben neuer Musik gibt es natürlich allen voran noch zwei ganz besonders schöne Themen: Grammy-Rants und die Jahreszeit, in der jeder seine Tante drauf verwettet, wer es denn in diesem Jahr auf die XXL-Freshman-Liste schaffen wird. Also Glück auf, denn...

... es gibt einiges zu tun!

Alle Teilzeit-Wahnsinnigen begeben sich direkt zum Thema ihrer Wahl: