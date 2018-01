Um sich von der irischen Rock-Ikone zu verabschieden, pilgerten ihre Anhänger zur Totenwache Dolores O'Riordans.

Limerick (maxi) - Hunderte trauernde Fans hatten sich am verregneten Sonntag zusammengefunden, um der verstorbenen Cranberries-Frontfrau Dolores O'Riordan die letzte Ehre zu erweisen. Dazu wurde ihr Leichnam in der St. Joseph's Church in ihrer irischen Heimatstadt Limerick in einem offenen Sarg aufgebahrt.

Neben der ganz in Schwarz gehüllten Sängerin lag Berichten zufolge ein Gedenkstrauß ihrer ehemaligen Bandkollegen, auf dem die Worte "Das Lied ist zu Ende, aber die Erinnerungen bestehen fort" zu lesen waren. O'Riordan wird am morgigen Dienstag bei einem privaten Begräbnis beigesetzt.

Todesursache noch unklar

Nach wie vor gehen die Ermittler von einem natürlichen Tod aus. Allerdings wird ein abschließender Obduktionsbericht mit möglichen toxikologischen Untersuchungen erst Anfang April erwartet.

Dolores O'Riordan, die für eine Studiosession in London weilte, verstarb am 15. Januar im Alter von nur 46 Jahren. Hotelpersonal fand sie am Morgen regungslos im Bad ihrer Suite.