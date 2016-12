Helene Fischer spricht in Disneys Weihnachtsfilm "Vaiana" die Hauptrolle und singt den Titelsong "Ich Bin Bereit". Auch Andreas Bourani ist am Film beteiligt.

Konstanz (pabi) - Am 22. Dezember kommt der in den USA bereits äußerst erfolgreiche Disney Weihnachtsfilm "Vaiana" in die deutschen Kinos. Der Film entführt die Zuschauer in den Südpazifik und erzählt die Geschichte des kleinen Mädchens Vaiana und des Halbgotts Maui, die sich als ungleiches Duo auf die Suche nach den Geheimnissen ihrer Vorfahren machen.

Ein guter Grund, den Streifen vor seinen Kindern geheim zu halten, ist in der deutschen Fassung allerdings der Titelsong "Ich Bin Bereit" von Helene Fischer, die den Originaltrack "How Far I'll Go" von Alessia Cara 'neu interpretiert'. Fischer hat auch die Texte der Hauptfigur Vaiana für die deutsche Fassung eingesprochen.

Auch ein anderer deutscher Star ist an dem Film beteiligt. Andreas Bourani spricht die Synchronstimme des Halbgottes Maui.