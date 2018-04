Diego, Diplo, Drogen und ein demoliertes Auto.

Kalifornien (leah) - Nur eine Woche nach Veröffentlichung seines Debütalbums "Total Xanarchy" hilft Lil Xan bei Diplo aus: "Color Blind" heißt die Kollabo auf der EP namens "California".

Das Soundbild ist weitaus näher an Diplos als an Lil Xans Musik. Ein Electro-Trap Beat führt Diego, so Xans bürgerlicher Name, durch eine rot getönte Hausparty-Szene, während er von seiner Beziehungs-Unfähigkeit erzählt. Das Duo sitzt zudem in einem Auto, dem kein gutes Ende bevorsteht.

"Total Xanarchy" steht seit sechstem April auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung.