Gestern tauchten die Toten Hosen mit einem LKW in Dresden auf und spielten ein Konzert gegen die Pegida-Zusammenrottung.

Dresden (alc) - Dass Die Toten Hosen gegen rechte Strömungen ansingen, dürfte sattsam bekannt sein. Jetzt verbanden die Düsseldorfer Veteranen das angenehme mit dem Nützlichen: Da sich die Jungs um Campino derzeit auf Wohnzimmer- und Promotour für ihr Anfang Mai erscheinendes neues Album "Laune Der Natur" befinden, legten sie gestern einen Zwischenstopp in Dresden ein, der es in sich hatte.

"Wer Schweigt, Stimmt Zu"

Das Aktionsbündnis Nope, das unter dem Motto "Wer Schweigt, Stimmt Zu" versucht, den Protest gegen Pegida in Dresden auf die Straße zu bringen, hatte die Band mit der Bitte kontaktiert, auf der Demonstration gegen den Fremdenhass von Pegida zu spielen. Die Band nahm das Angebot sofort an, wollte im Vorfeld aber dafür keinerlei Werbung machen. Es sollten nur diejenigen Unterstützung erfahren, die jeden Montag in Dresden gegen die Fremdenfeinde auf die Straße gehen.

Zweieinhalb Stunden gegen Pegida

So kam es, dass zunächst ein LKW auf den Dresdner Neumarkt rollte, ohne dass irgendjemand wusste, was gleich vor sich gehen sollte. Das Bündnis Nope hatte zuvor weder dem Ordnungsamt Bescheid gegeben, noch wussten Mitorganisatoren anderer Protestaktionen etwas über den Coup. Die Überraschung gelang auf ganzer Linie, als um 18:30 Uhr die LKW-Plane gelüftet wurde und die Toten Hosen ein zweieinhalbstündiges Set hinlegten. Sänger Campino verkündete: "Wir freuen uns aufrichtig, jetzt mit euch hier einen kleinen Spaziergang hinzulegen". Vom Neumarkt zog der Trupp dann frohgemut zum Altmarkt, wo die Hosen den Pegida-Anhängern mit Songs wie "Madelaine Aus Lüdenscheid“, "Willkommen In Deutschland" oder dem Ärzte-Song "Schrei Nach Liebe" ihre Aufwartung machten.

Hier der Moment, als die Plane fiel:

"Wir wollen mit dem Konzert jenen Danke sagen und den Respekt erweisen, die hier Woche für Woche die Stellung halten", so Campino gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten.

Die Veröffentlichung des neuen Albums "Laune der Natur" ist für den 4. Mai angesetzt. Das Cover-Artwork bewirbt sich aber jetzt schon mit Nachdruck für den Titel hässlichstes Cover 2017.