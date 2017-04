Zum kommenden Album, das am 5. Mai erscheint, veröffentlichen die Hosen vorab das Stück "Unter Den Wolken".

Düsseldorf (luc) - Fünf Jahre nach dem gefeierten Album "Ballast der Republik" erscheint Anfang Mai das mittlerweile 16. Studioalbum der Toten Hosen "Laune der Natur".

"Unter den Wolken, wirds mit der Freiheit langsam schwer" - der Refrain des neuen Hosen-Songs kommt schonungslos als Reinhard Mey-Persiflage. Melodiöser Stadionrock trifft aktuelles Weltgeschehen. Die Veröffentlichung von "Unter Den Wolken" besticht eher mit den B-Seiten "Gegenwind Der Zeit" und "Totes Meer", ebenfalls Vorboten der neuen Platte.

Releases

Die LP erscheint in mehreren Spezialausführungen, so zum Beispiel in der Deluxe-Edition mit dem Werk "Learning English Lession 2". Die Fortsetzung des 1991er Coveralbums "Learning English Lession 1" enthält Kollaborationen mit Bob Geldof, Dead Kennedys, Stiff Little Fingers und Cock Sparrer.

Live

Zudem läuft momentan noch die "Magical Mystery Tour 2017" in Wohnzimmer und Privaträume der Fans. Danach geht es direkt mit diversen Festivalterminen weiter:

2.–4.6. Nürburgring – Rock am Ring

2.–4.6. Nürnberg – Rock im Park

5.6. Wien – Rock in Vienna

29.6. St. Gallen – Open Air St. Gallen

18.8. Gampel – Open Air Gampel