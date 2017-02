Es fassenachtet offenbar auch in Berlin gewaltig: Mit einem Schunkelschlagerprojekt nehmen K.I.Z. Kurs auf den Musikantenstadl.

Berlin (dani) - Eigentlich, so dachten wir jedenfalls bisher, haben sie es in Berlin nicht so mit dem Karneval. Offenbar haben sich die Herren von K.I.Z. aber doch irgendwie von der befohlenen Fröhlichkeit anstecken lassen. Jedenfalls zwängen sie sich pünktlich zum Fasching in Kostüme (will meinen: in schnieke Anzüge in streitbaren Farben) und bauen sich vor alpiner Kulisse auf. Fehlen bloß noch die blumigen Pseudonyme: Gitarrist Richard 'Ricky' Niederleckner, die Sänger Franz-Josef 'Joe' Gummeldrummler, Alois 'Lucky' Bierbichler und Eberhard 'Eddie' Wechselberger bilden gemeinsam Die Schwarzwälder Kirschtorten.

Das Video zu "Glück Gehabt", das bei dem Kasperletheater herauskommt, feierte seine Premiere auf Schlagerblume.de, "deiner mobilen Schlagerseite mit Herz". Nicht anzunehmen, dass der Klientel dort an dem Projekt irgendetwas merkwürdig vorkommt, passt die schauderhafte Billigschlagernummer doch prima ins Programm. Auf die Texte achtet, wer beim in Schunkelmusik-Kreisen üblicherweise Gebotenen nicht kotzen muss, ohenhin nicht. Die Amigos-Zielgruppe dürfte sich also an dem Almauftrieb erfreuen. Alle anderen stürzen auf der Suche nach dem doch einigermaßen gut versteckten Witz hoffentlich in keinen Abgrund. Alaaf.