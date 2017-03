Die Dion steuert "How Does A Moment Last Forever" zum Film bei, Ariana Grande und John Legend legen derweil einen Céline-Hit aus den 90ern neu auf.

Hollywood (ana) - "How Does A Moment Last Forever" heißt der neue Song von Céline Dion, den sie für den Soundtrack der Neuverfilmung von "Die Schöne Und Das Biest" aufnahm. Die gefühlsschwangere Ballade wird von Streichern und Pianos getragen, während die mittlerweile 48-jährige "Die Liebe lebt in unseren Herzen weiter" haucht.

Derweil lassen Ariana Grande und John Legend den Hit "Beauty And The Beast" neu aufleben, den Dion gemeinsam mit Peabo Bryson für die Comicverfilmung 1991 aufnahm. Bei den damaligen Preisverleihungen nahmen die beiden nicht nur einen Oscar, sondern auch einen Golden Globe und einen Grammy mit nach Hause.

Statt auf minimalistische Studioaufnahmen wie im 90er-Video setzen Grande und Legend heute lieber auf Prunk und explodierte Tüll-Kleider.