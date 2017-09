Die Partei Die PARTEI verpackt ihre Wahlkampagne in Sprechgesang.

Berlin (sab) - Die Partei Die PARTEI ist für ihren originellen Wahlkampf bekannt. Nun schickt sie einen Rap namens "Die PARTEI Ist Da!" ins Rennen.

Der Wahlwerbespot oder, wie der Bundesvorsitzende Martin Sonneborn sagen würde, der Wahlkampfhit, zeigt eine gerappte Pressekonferenz. Dazu hat sich die PARTEI Unterstützung vom Kölner Rapper Nilo Destino und Zwiebo geholt. Die Hook übernimmt Kanzlerkandidat und Kabarettist Serdar Somuncu und singt: "Klopf klopf, die Partei ist da!"

Martin Sonneborn bewirbt den Spot währenddessen fleißig auf Youtube: "Bitte sofort ordern, die 99 Cent gehen komplett an Die PARTEI, ab 2.500 Vorbestellungen in der ersten Woche steigen wir in die Top 3 der Charts ein - mit allen Konsequenzen: Hitparade, Starposter Bravo, Radio Paradiso... Smiley!"