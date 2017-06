2017 ist jeder Tag Frauentag - mit 365 Interpretinnen und Bands, sortiert nach Genres. Heute mit Vorreden von Leslie Clio und Jo Halbig (Killerpilze).

Konstanz (skb) - Nach Punk im Mai kann diese Reihe nur eine logische Richtung einschlagen: die entgegengesetzte. Lasst uns also diesmal aus ganzem Herzen den Pop umarmen, dieses oft bespuckte Genre, das unseren Zeitgeist prägt wie keine andere Musikrichtung. Keine andere erfindet sich so oft neu. Mögen eure staubigen, plüschigen Jazz-Geheimtipps und abwegigen Indiebands auch noch so spannend sein, es sind der Pop und seine Interpretinnen, über die man noch in Jahrzehnten spricht.

Nie spielten Frauen im Pop eine größere Rolle als heute. Oberflächlich gesehen haben sie den Männern in diesem Genre den Rang abgelaufen. Auf jeden Justin Biber kommen auf den ersten Blick mindestens zwei Lady Gagas. Doch auf den zweiten Blick und hinter den Kulissen sieht die Verteilung leider anders aus. Tatsächlich befindet sich das Geschäft weiter fest in männlichen Händen. Von Frauen stammt immer noch nur ein Viertel der in den Charts gelisteten Songs. Hinter ihren Hits stehen meistens männliche Produzenten und Songwriter. Hier haben wir noch einen langen Weg vor uns.

Sagt ja zum Pop, es gibt keinen schlechten Musikgeschmack. Viel Spaß mit …

30 + 1 Frauen im Pop

Das weitere Vorwort übernehmen diesmal die Soul-Pop-Sängerin Leslie Clio, die mit "Purple" eben das bisher beste Album ihrer Karriere veröffentlichte. Desweiteren kommt Killerpilz Jo Halbig zu Wort, dessen Band gerade im Mittelpunkt der Doku "15 Jahre - Immer Noch jung" steht. Um es mit seinen eigenen Worten zu sagen: "Wenn ein Killerpilz für laut.de schreiben darf, ist das Musikbusiness durchgespielt."

Leslie Clio:



(Fotos: Sophie Krische / Gerhard Kühne)

Ich weiß nicht, wer ich wäre, hätte es in meiner Kindheit und Jugend, meinem Leben nicht diese zahlreichen Musikerinnen gegeben, zu denen ich aufgeschaut habe und die ich alle zu einem Teil von mir gemacht habe. Mit zwölf ins Internat, seltenes Verhältnis zur Mama, keine großen Schwestern, Cousinen oder Tanten, habe ich mir fast mein gesamtes Frauenbild durch Musikerinnen erschlossen, mir Musikerinnen zu Vorbildern gemacht, mich an ihnen orientiert. Frauen, die mir durch ihr Sein, ihre Musik, ihr Auftreten gezeigt haben, wie und wer man als Frau in dieser (Musik-)Welt sein kann, und ich kann mich dabei an keinen Moment erinnern, an dem ich eben nicht genau das sein wollte.

Der Zeit entsprechend war ich Fan von Künstlerinnen wie Lauryn Hill, Erykah Badu, Jill Scott, Cher, Madonna, Salt 'N' Pepa, TLC, Missy Elliott, Alanis Morissette, Annie Lennox, Cindy Lauper, Kim Wilde, SIA, M.I.A. oder von mir aus auch den Spice Girls. And the list goes on and on. Alles autarke und selbstbestimmte Frauen jedenfalls, die ihr Ding gemacht und sich nicht zuviel dafür interessiert haben, wer wohl was von ihnen denken könnte, nicht versucht haben, Klischees und (männliche) Erwartungen zu erfüllen. Die keine Angst davor hatten, missverstanden zu werden oder anzuecken. Und, ja, die sich nicht ausschließlich über ihren Körper und ihr Aussehen definiert haben.

Man kann Vieles sagen über die Unterrepräsentation von Frauen in der Musik, zuwenig Frauen an Instrumenten, zuwenig Produzentinnen, zuwenig von allem, und das auch zurecht, allerdings bin ich

a) davon überzeugt, dass sich das schon in naher Zukunft ändern wird, zu sehr ändern sich die Zeiten, zu viele tolle junge, neue, mutige, laute Frauen hat unsere Welt zu bieten,

und b), und diesem Fakt widme ich dieses Vorwort, wäre die Welt des Pop, der Musik, nicht die, die sie ist, ohne ihre Frauen.

Und nicht nur die Popwelt hat die Frau in der Musik aktiv kreiert, geprägt und mitgestaltet, auch hat sie ein gesamtes Frauenbild maßgeblich geformt und nachhaltig verändert.

Ein Hoch auf die Frau in der Musik, also!

Jo Halbig:



(Foto: Paul Ambrusch)

Die Frau im Pop. Was wurde nicht schon alles darüber geschrieben? Und jetzt soll ich hier ran und ein Vorwort über die Rolle der Damen im unumstritten kommerziellsten, in der Gesellschaft verbreitetsten, gleichzeitig am meisten gehassten und mit rollenden Augen degoutierten Musikgenre schreiben: POP!

Das schreit doch schon nach Kitsch, nach Ausverkauf, nach Choreographie over Melodie, nach Lieblosigkeit, Radio Energy und "treibenden Elektrobeats". Und wir sind ja hier unter uns, also auch ehrlich: Ja, so scheiße klingt die Formatradio-Kultur 2017. Eine Kultur, der ich schon lange abgeschworen habe. Is' aber eine andere Diskussion. Und aufregen gilt heute nicht.

Denn: Pop kann so viel mehr. Und dafür sind mehr als in jedem anderen Genre viele Frauen verantwortlich, da sie dem sich immer wieder selbst langweilenden Radioprogramm von Zeit zu Zeit neues Leben ein(zu)hauchen (versuchen). Rihanna, Adele, Beyonce, Ariana Grande, ja, selbst Miley Cyrus, Lady Gaga und Sia. Nicht, dass ich jeden Song dieser Damen mögen würde, aber abseits ihrer Mainstream-Singles kamen und kommen da immer wieder wichtige Impulse ("Anti", "Miley Cyrus & her Dead Petz", "Joanne"), die teilweise überraschend auf Künstlerinnen hinter den Hochglanz-Images schließen ließen.

Diese Garde an Charts-Dompteurinnen schafft es, mit ihren übermenschlichen-Superfrau-Kräften (siehe Beyonce, die hochschwanger mit Zwillingen, im Madonnen-Auftritt die Grammys zerlegt, oder Christina Aguileras Gesangsabgang in "Lady Marmalade") dem Monstrum POP und Popkultur ein zumindest in meinen Augen gefühltes Gleich- wenn nicht sogar Übergewicht an weiblichem Einfluss zu verleihen.

Sie schaffen es, jungen Mädchen die Rolle der starken Frau vorzuleben, sie zu ermutigen, sich in einem männerdominierten Business, einer männerdominierten Welt durchzusetzen, zu singen, nicht nur unten stehen und zu jubeln. Was wäre unser POP ohne ABBA oder Madonna? Oder auch ohne Patti Smith, Blondie und Janis Joplin? Ich denke, abseits unserer Indie-Kultur, wo die Diskussion um "Frauenquoten" und "Pop ist kein weißer heterosexueller Mann" unbedingt geführt werden muss, können wir das Radio anschalten und es ist nicht völlig abwegig, dort eine Frau singen zu hören. Ob man das mag oder nicht. (Mainstream-)POP und FRAU stehen für mich nicht auf zwei verschiedenen Blättern. Es hängt viel mehr in einer Platin-Schallplatte gerahmt über dem Klavier.

Und dennoch gibt es kritische Punkte: Sind all die genannten Sängerinnen nur Performerinnen oder zeichnen sie wirklich ganz selbst für ihren Sound verantwortlich? Stecken etwa Männer hinter diesem groß komponierten Breitwandhymnen-Pop, den Hits? Womöglich ja!

Und was passiert in Deutschland? Begräbt die "Deutsche Beyoncé" Helene Fischer alles andere unter sich? Nicht alles: Leslie Clio, die wunderbaren BOY-Mädels (pun intended!), GURR, Blond, Lotte, die gerade ins Radio prescht, oder Mavi Phoenix, die mit erfrischend großem Selbstbewusstsein aus Österreich herüberstrahlt. Na, also! Klar, das ist wenig im Vergleich zu all den TimBendzkoGiesingerForster-Männern. Aber wie hieß es schon immer: Qualität statt Quantität! Das gilt immer noch. Gut so.

Um einen Bogen zur Diskussion zu schließen, "warum so wenige Bands in Frauen spielen": Ich habe ein Traumszenario: Die großen Popstar-Frauen verlegen irgendwann ihren Fokus weg von Choreographie und schnellen Hits, hin auf Band-ige Arrangements, Band-ige Performances, nehmen selbst die Gitarren in die Hand, rocken die Schlagzeuge und gehen somit nicht nur den nächsten wichtigen Schritt für die Popmusik, hin zu mehr Lebendigkeit und "Rock'n'Roll" im Mainstream ... sondern werden so ganz nebenbei zu Vorbildern einer neuen Instrumente-spielenden Generation von jungen Sängerinnen, die wir dann in zehn bis fünfzehn Jahren alle auf den Bühnen der Welt bewundern. HAIM und Larkin Poe machen es vor. Ich freu' mich drauf!