2017 ist jeder Tag Frauentag. Sortiert nach Genre oder Thema, bringen wir euch 365 Interpretinnen und Bands näher. Heute: Hip Hop.

Konstanz (laut) - Leichtsinnig behaupteten wir in der ersten "Die Frau in der Musik"-Folge, es brauche im Hip Hop mehr Eigeninitiative und Zeit, um talentierte Musikerinnen zu finden als in anderen Genres. Pustekuchen: Das Gegenteil war der Fall. Während der Recherche kamen so viele Künstlerinnen zusammen, dass weitaus mehr draußen bleiben mussten als Erwähnung finden.

Dabei kam es zu einigen schmerzhaften Entscheidungen. Prominente Wegbereiterinnen (Salt-N-Pepa) kamen ebenso unter die Räder wie lustige Luftpolsterfoliejacken (Gnucci) und einige deutschsprachige Rapperinnen (Kitty Kat, SXTN, Finna, Jennifer Gegenläufer, Faulenz*A). Mitgenommen haben wir statt dessen diese ...

30 + 1 Frauen im Hip Hop

Die Vorrede überlassen wir auch heute zwei Menschen vom Fach: Sookee hat ihre Qualifikation in Bezug auf Genderthematik, Hip Hop und die Kombination beider Themen in der Vergangenheit ausgiebig unter Beweis gestellt. Kool Savas, auch von ihr für durchaus sexistische Texte ins Visier genommen, vertraute lange Jahre den Fähigkeiten eines der wenigen weiblichen Producer, die uns überhaupt eingefallen sind.

Sookee

(Rapperin, Slampoetin, pro homo und Quing of Berlin)

Eines steht fest: Frauen sind keine besseren Menshen. Aber ich kenne ausgesprochen wenige Rap-Songs von Frauen, in denen das lyrishe Ich berichtet, dass es einen Sexualpartnerin nach dem Koitus mit einer brennenden Zigarre foltert, auf ihrem*seinen Genital nach dem Sex ein Kriposiegel klebt oder dass die entsprechende Person einfach direkt zu Tode gefickt wird. (Nachzuhören unter anderem bei Kollegah, Morlockk Dilemma und Kool Savas.) Alles Metapher? Alles Klishee? Oder besser noch: Alles Kunst!!1!!!11!

Meinetwegen. Fühlt sich aber trotzdem oft genug beshissen an, in so einer Umgebung selber ans Mic zu gehen. Zumal die Kommentarspalten ähnliche metaphorish-kunstvollen Klishees hervorbringen. Gegen Frauen und Queers im Allgemeinen, oder eben - falls das entsprechende Video ausnahmsweise mal von einer Frau stammen sollte - gegen die Protagonistin selber.

Wenn man sich dann nicht dran erinnert, dass hier Diskurse miteinander reden, wird es shon shwierig, nicht wirklich zu überlegen, welche Handlungsaufforderung die beste ist: "Verpiss dich in die Küche!" - "Du kannst mir einen lutshen!" - "Geh dich umbringen!"

Aber genug der übersensiblen Meckerei. Hip Hop, Kunst, neoliberales Durchhaltevermögen. Man muss nur lang genug dran bleiben und sich ein dickes Fell wachsen lassen. Vor allem letztlich denen gegenüber, die in der Crowd oder den Redaktionsbüros ein bisschen mitleidig irgendwie einsehen, wo das Problem ist, aber es ist eben Battlekultur. Das wisse man ja.

Mein Battle besteht darin, diesen ganzen Battle-Ottos mit ihren bekackten Rape-Jokes solche Erfahrungen nicht an den Hals zu wünschen. Besonnen bleiben in einem Umfeld, wo "privat immer alle total nett sind". Wie im echten Leben.

Und wie im echten Leben werde ich mich weiterhin mit Frauen und Queers solidarisieren, realistishe Lobeshymnen auf sie singen, sie als MCs, DJs, Producerinnen, Beatboxerinnen, Expertinnen, Fans, Promoterinnen, Managerinnen, Writerinnen, Sängerinnen, Journalistinnen abfeiern und weiterempfehlen. Mich auf sie beziehen, sie als Autoritäten anerkennen, sie zu Vorbildern erklären, meine Ressourcen mit ihnen teilen, Features mit ihnen machen, mit ihnen touren, sie pushen, sie kritisieren und mich über jede einzelne, die auf, vor oder hinter der Bühne da ist zu freuen. So lange, bis sich alles normalisiert und sich der Wunsh nach Selbstverständlichkeit endlich erfüllt hat.

Außerdem werde ich weiterhin verbündete Männer in diesem ganzen Zirkus dafür respektieren, dass sie den Arsh in der Hose, haben nicht bei dieser peinlichen selbstreferenziellen Gewaltgeilheit mitzumachen. Was meint ihr, wie viele smarte, grundanständige Männer sich dafür zutiefst shämen, was so manch ein Rapper explizit oder implizit (Sexismus geht übrigens auch ohne das entsprechende Vokabular. Nachzuvollziehen etwa bei Cros "Easy") im Namen von Rap als Provokation oder Satire verkaufen will.

Ich hätte auch Cello lernen oder Countrysängerin werden können. Ich kann mich auch aus Hip Hop verpissen, wenns mir nicht passt. Ich hab irgendwo mal gelesen: "Rap hat keine Probleme, Rap hat Sookee." Tolle Ambivalenz, nicht wahr?

Oder aber, ich bleib' solange auf der Bühne wie ich Bock drauf hab'. Denn ich bestimme genauso, was Hip Hop ist. Entgegen aller Vernichtungsphantasien. Deal with it.

Kool Savas

(King of Rap, Battle-Otto und Feminist)

Aus dem Stegreif fällt mir außer Melbeatz komischerweise auch keine Produzentin ein, nee. Woran das liegen könnte? Frauen finden das vielleicht einfach nicht so krass interessant. Frauen, die Musik machen, spielen ja auch seltener irgendwelche Instrumente. Frauen sind viel öfter Vokalisten. Wenn man der Sache auf den Grund gehen will: Männer sind ja eh sehr technische Wesen. Wir spielen früh mit Lego. Wir sehen viele Sachen relativ emotionslos und lernen erst einmal die technische Seite.

Am Anfang fällt es ja schwer, auf einer emotionalen Basis Musik zu machen. Du musst erst mal die Technik lernen. Sprich: Du musst erst dein Instrument beherrschen. Beim Produzieren ist es genauso: Du musst den Computer beherrschen, die Programme und so weiter. Das Singen ist eigentlich das Einzige, wo du relativ unbedarft rangehen und sagen kannst: 'Ich mach' das jetzt einfach, aus dem Bauch raus.' Ich glaube fast, darauf ist das zurückzuführen. Ein Mann setzt sich hin und lernt einfach mal so richtig detailliert die Scheißgitarre, bis er da einen Ton rauskriegt, und fängt dann an, sich selbst darin zu verwirklichen.

Das kann man jetzt natürlich sicher nicht absolut verallgemeinern, aber zum großen Teil, glaube ich, könnte es daran liegen. Ich bin schon Feminist, bis zu einem gewissen Maß. Aber ich bin auch Realist. Ich glaube, dass Frauen und Männer grundlegend verschieden sind, und ich find' das auch nicht schlimm. Ich find' das sehr schön. Wenns nicht so wäre, wäre es komisch für mich. Es soll niemandem zum Nachteil ausgelegt werden, aber ich denke schon, dass es grundlegende Unterschiede gibt, allein schon bei der Herangehensweise. Wie man Dinge macht, wie man seine Kunst lebt.

Die Tatsache, dass Mel 'ne Frau ist, hat unsere Zusammenarbeit trotzdem weniger beeinflusst. Eher schon, dass wir ja auch privat sehr viel miteinander zu tun hatten und es da natürlich eine emotionale Ebene gab. Das hat uns auch nicht immer gut getan. Wir haben uns deswegen relativ häufig gestritten. Zum Beispiel hat sie musikalische Entscheidungen von mir persönlich genommen, das war schade. Gerade in der Anfangszeit, weil sie halt auch ziemlich locker-flockig an alles herangegangen ist und oft auch mal irgendwas einfach gemacht hat, kam vor, dass zum Beispiel im Arrangement Sachen waren, bei denen ich meinte: 'Ne, das passt jetzt irgendwie nicht.' Da war sie dann schon auch stinkig. Das war natürlich schwer, weil ich ja auch zehn Jahre mehr Erfahrung hatte, schon viele Songs aufgenommen hatte, während sie ganz neu in diesem Ding aktiv war. Ja, das gab schon manchmal Probleme.

[Moooment. Hat Kool Savas gerade wirklich gesagt, er sei Feminist? Begrüßenswert - aber manche seiner Texte legen das nicht unbedingt nahe. Wir haken nach.]

Jaaa, was man da textlich macht und das, was die Leute an Informationen aus den Texten ziehen, das sind zwei Welten. Ich hab' das alles immer viel abstrakter gesehen, selbst bei Tracks wie "LMS" oder so. Auch nicht immer so tiefsinnig, auch mal ohne Message. Subebene, aber nicht unbedingt 'ne Submessage. Ich hab' das schon immer getrennt. Für mich ist ein R'n'B-Sänger auch nicht automatisch ein weicher Typ. Genauso wenig halte ich einen Heavy Metal-Typen oder einen Rocker gleich für einen harten Draufgänger. Ich kann das alles schon auch komplex sehen.

Eine Frau, die immer alles direkt persönlich nimmt, hat es im Hip Hop mit Sicherheit schwerer als da, wo man ein bisschen locker-flockig Popmusik macht. Aber ich denke, es kommt immer auf den Charakter des Einzelnen an, ob die Leute sich davon abfucken lassen oder nicht. Ich denke noch nicht einmal, dass Hip Hop selbst sexistisch ist, sondern die Jugend, unsere ganze Gesellschaft ist extrem sexistisch. Das spiegelt sich nur in einer Musikrichtung wie Rap, wo man kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gerne mal auf die Kacke haut, noch einmal viel stärker wider.

Ich denke, insgesamt rappen heute viel mehr Menschen als früher. Deswegen gibt es automatisch auch einen größeren Anteil rappender Frauen. Invincible find' ich zum Beispiel sehr cool, deren Song "Sledgehammer": meganice. Oder diese Gavlin ... Es gibt inzwischen Frauen, die megainteressante Sachen machen. Die gab es früher auch. Aber ich hab' das eigentlich nie so krass differenziert. Ich hab' damals auch schon YoYo gehört, Wenn Queen Latifah irgendwas Geiles gerappt hat, fand ich das auch schon cool. Oder 'ne Heather B. Oder Bahamadia. Mir persönlich fällt nicht so auf, ob es da eine Entwicklung gibt, weil ich da nicht so darauf achte. Wenn ich mich wirklich damit beschäftigen würde, könnte ich wahrscheinlich eine genauere Antwort geben. Ich glaube, es ändert sich eh alles, die ganze Zeit. Alle werden immer offener. Die ganze Gesellschaft wird offener, in allen Bereichen. Daher wahrscheinlich auch im Rap.