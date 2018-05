Fotos und Review: Die Stoner-Gemeinde rockt in Berlin zu Monster Magnet, Graveyard, High On Fire, Eyehategod u.v.m.

Arena Berlin (mab) - Neue Location, neue Bühne, mehr Menschen, weniger Bands, weniger Überschneidungen – die Eckpunkte des Desertfest Berlin 2018. Die Veranstalter reagieren auf einige kritische Stimmen im Vorjahr.

Statt wie zuvor im Astra Kulturhaus bzw. 2017 auf dem gesamten RAW-Gelände findet die inoffizielle deutsche Stoner-Convention heuer ein paar hundert Meter weiter auf der anderen Spreeseite in der Arena Berlin statt. Klarer Vorteil: Flussblick. Und wer den Bikini respektive die Badhose einpackt, könnte theoretisch nebenan im Badeschiff plantschen gehen. Der Festival-Biergarten bietet freie Sicht auf Pool und Strand.

Sonnenbaden funktioniert dank Liegestühlen und Palettenbänke aber auch dort - und zumindest tagsüber sorgt die Sonne für (ein wenig) Wüsten-Feeling. Live-DJs sorgen mit festivalkonformem Rock über "Don't Stop Believing" bis hin zu Psytrance. Abends gibts dann Karaoke zu "Enter Sandman" und "Total Eclipsed Of The Heart". Orientfood, Vegan-Burger, Büffelbürger, Pizza, Bratwurst und Nudelboxen stopfen die rund 3.000 anwesenden Mäuler.

Mehr Zuschauer als in den Jahren zuvor

Damit wächst das Desertfest um über tausend Besucher. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo es Beschwerden hagelte, dass die beiden zusätzlich gebuchten, kleineren Venues oft hoffnungslos überfüllt waren und so mancher seine Lieblingsbands verpasste, sehen heuer alle alle Bands. Denn die wesentlich größere Arena bietet Platz für zwei Bühnen im selben Publikumsraum. Nach dem Ende der Main Stage-Show dreht man einfach kurz den Kopf nach links, um sich die nächste auf der Side Stage anzugucken. Das klappt auch problemlos: Je 20 Minuten Verschnaufpause zwischen den Acts erweisen sich als gute Zeitspanne. Überschneidungen sind damit ebenso Geschichte wie Kapazitätsprobleme. In der Konsequenz bedeutet dies natürlich: Im Vergleich zu 2017 sind weniger Bands gelistet.

Nebulas Comeback misslingt

Ein Manko dabei bleibt dennoch der Sound, der je nach Standort teils wirklich unterirdisch matscht. Ist er vor der Bühne noch okay, hört man in den hinteren Regionen und seitlich oft nur noch Rauschen. Besonders schlimm erwischt es Nebula, deren Comeback so zum Reinfall wird. Einige Fans verlassen enttäuscht die Halle.

Eine weitere Hürde wartet beim Konsum: Ein neu eingeführte Token-System irritiert. Während die Getränkestände nur die neuen Tauschmarken akzeptieren, besteht man bei den Essensständen auf Cash. Ob es die langen Schlangen bei den Wechselstuben wirklich rechtfertigen, dass man statt 1-Euro-Münzen blaue Plastikmarken in den Hosentaschen hat?

Doch letztlich geht es ja um Musik. Und für die reist man nicht nur aus Berlin an, sondern aus ganz Europa. Wir treffen u.a. auf Wiener, Schotten, Italiener, Bayern. Und ein Schwabe meint: "Eigentlich finde ich alle Bands im Line-Up grandios!"

Freitag: Space Lord, Motherfucker!

Bevor Church Of Misery die Hauptbühne eröffnen, überraschen Pretty Lightning auf der Side Stage. Mit nur einem Melodieinstrument bleibt der eingefuzzte Delta Blues des Saarbrücker Duos von Soundproblemen verschont. Bei Church Of Misery bollerts deutlich mehr. Gut ists trotzdem. Neben dem längst einzigen Gründungsmitglied Tatsu Mikami – der mit seinem lächerlich tief hängenden und ihm größenmäßig fast ebenbürtigen Bass eh alle Augen auf sich zieht – überzeugt vor allem Sänger Hiroyuki Takano.

Nachdem Nebula im Klangnebel verschollen sind, bangen nicht wenige zu Monolord, deren Basswülste so oder so keiner Differenzierung bedürfen. Vielleicht sprechen deshalb am Ende des Wochenendes viele von ihnen als Highlight. Selbiges gilt für Weedeater. Unabhängig von ihren Tracks feiern die Leute vor allem Bassist und Sänger Dixie. Der schielt und schneidet Grimassen, als ginge es um eine Lebensration Weed.

Unangefochtene Headliner bleiben trotzdem Monster Magnet. Dave Wyndorf bestätigt den über die vergangenen Jahre andauernden Aufwärtstrend, zeigt sich fit und vor allem sehr agil auf der Bühne. Nach "Space Lord" gibts zum Abschluss noch einen viertelstündigen Medley-Jam.

Samstag: Auferstanden von den Toten

Schwedentag beim Desertfest: Mehr als 50 Prozent des Line-Ups stammt aus dem Ikea-Land. Dead Lord bringen von dort tatsächlich guten Klang mit und liefern unabhängig davon eine der energetischsten Shows des Festivals, Thin Lizzy lassen grüßen. Die Göteborger Horisont stimmen ebenfalls in den Retro-Chor mit ein.

Noch euphorischer reagiert das Publikum auf Elder. Musikalisch passiert bei ihrem Set mehr als am gesamten Vortag: Ds goutieren die Fans mit dem lautesten Jubel des Tages – bis dato. Denn Graveyard kommen ja noch.

Nach der Quasi-Auflösung und nun der Rückkehr mit neuem Drummer und jeder Menge frischer Songs (das Album folgt des Monats) beweisen die Schweden, warum sie in verhältnismäßig kurzer Zeitspanne zur Genrespitze aufgestiegen sind. Ohne diese im besten Sinne routiniert aufspielende Band wäre der Szene wirklich etwas abgegangen. Zumal Joakim Nilsson live noch besser singt als auf Platte. Wie auch immer das geht. Als Sahnehäubchen spielen im Anschluss noch Yuri Gagarin und entschädigen für ihren 2017 ob der Überfüllung geopferten Auftritt.

Sonntag: Eine Spur härter, bitte

Nachdem Black Wizards sich unter anderem wegen des Einsatzes ihrer Frontfrau Joana Brito Respekt erspielt haben, fallen Church Of The Cosmic Skull etwas aus dem Rahmen. Die okkult geräucherte Hippie-Musik der Engländer drängt eher nach Sonnenschein als nach dunkler Doom-Höhle. Was solls, Kontrast schadet nicht, stehen doch später am Abend die härstesten Bands des Festivals an.

Mike Williams feiert seine überstandene Leberzirrhose mit einem fulminant angepissten Eyehategod-Gig: Die Stoner entfesseln einen ansehnlichen Moshpit. High On Fire legen später nach. Der im Vorjahr noch mit Sleep aufspielende Matt Pike wirkt wie ausgewechselt, flitzt er doch mit seiner zweiten Band unermüdlich über die Bühne. Die Energie des Trios macht sogar viel davon wett, dass die Riffs einmal mehr dem Mischpult bzw. der Industriehalle zum Opfer fallen.

Ein weiteres Highlight war früher am Tag Jex Thoth, deren düsterer Auftritt mehr Performancekunst als Konzert war. Die Amerikanerin bewegt sich über die Bühne, als wäre sie Attila Csihars kleine Schwester.

Bis zum nächsten Mal, Spree Valley

Dank erneut tollen Bookings, der guten Reaktion auf Kapazitäts- und Überschneidungsprobleme des Vorjahres und trotz des unnötigen Token-Systems moderaten Bierpreisen (3,50 Euro), ragt der grüne Daumen am Ende nach oben.

Die Suche nach der richtigen Location dürfte aber weiter gehen. Denn so schön der Ausblick auf die Spree, das Friedrichshainer Ufer und das angrenzende Badeschiff auch ist, die Haupthalle birgt das zentralen Problem der diesjährigen Ausgabe – den Sound – und ist vielleicht auch etwas zu weitläufig und karg für das sonst immer mit familiärer Entspannung punktende Desertfest.