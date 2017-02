Der Appetizer fürs neue Album "Spirit" überrascht vor allem textlich: DM fordern eine Revolution.

Konstanz (mis) - "Where's the revolution? / Come on people you're letting me down", ruft Dave Gahan seinen Jüngern in der neuen Depeche Mode-Single zu. Im Vergleich zur Grabesstimmung der 2013er Vorabsingle "Heaven" legt die Band nun einen Midtempotrack vor, dessen Soundästhetik von den seit "Playing The Angel" dominierenden Retro-Synths geprägt wird.

In den Strophen beschreibt Gahan zu minimalem Soundgerüst mit gewohnt priesterlicher Schwermut die Wehen des modernen Weltengefüges, das von Songwriter Martin Gore wie so oft verschiedene Interpretationsmöglichkeiten erlaubt. Zeilen wie "They manipulate and threaten / With terror as a weapon / Scare you till you're stupefied / Wear you down until you're on their side" könnte man etwa als Kommentar zu religiösem Fanatismus deuten. "Who's making your decisions? / You or your religion / Your government, your countries / You patriotic junkies" dagegen scheint den Trend zum Protektionismus vieler Länder in diesen unsicheren Zeiten anzuspielen. Das Album "Spirit" erscheint am 17. März.