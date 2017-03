"Smoke On The Water": Bock auf Musik wie vor 45 Jahren? Die Rock-Dinos kehren zurück mit neuen Songs, Dokufilm und Monster Truck als Support.

London (ana) - Die Mitbegründer des Hardrock ("Smoke On The Water", 1972) haben immer noch nicht genug. Nach ihrem Charterfolg mit "Now What?!" 2013 sind Deep Purple vier Jahre später wieder da. Bevor am 7. April mit "InFinite" ein neuer Output der Rock-Dinos aus England erscheint, veröffentlicht die Band die Single "All I Got Is You".

Das Video dazu zeigt Ausschnitte aus der knapp eineinhalbstündigen Doku "From Here To InFinite", die die Band erstmals im Studio bei der Arbeit zeigt. Und verdammt, ja: Auch Rockhelden altern - das Debütalbum von Deep Purple liegt mittlerweile 48 Jahre zurück.

Außerdem spielen Deep Purple ab Mai eine Welttournee, auf der sie unter anderem von den Kanadiern Monster Truck begleitet werden. Monster Truck waren in der Vergangenheit bereits Support von Guns N'Roses, ZZ Top, Billy Talent oder Volbeat. Ihr letztes Album "Sittin' Heavy" erschien 2016. Im deutschsprachigen Raum sind Deep Purple in folgenden Städten zu sehen:

17.05. (AT) Wien, Stadthalle

19.05. München, Olympiahalle

20.05. (CH) Genf, Arena

30.05. Hamburg, Barclaycard Arena

06.06. Köln, Lanxess Arena

07.06. Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06. Leipzig, Arena

10.06. Frankfurt, Festhalle

13.06. Berlin, Mercedes Benz Arena

14.06. Stuttgart, Hanns Martin Schleyer Halle

24.06. (CH) Hinwil - Rock The Ring