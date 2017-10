Der neue Clip nimmt das Artwork des aktuellen Albums auf.

Hamburg (sab) - Deep Purple haben ihr erstes animiertes Video überhaupt veröffentlicht. Der Clip bebildert den Song "The Surprising" aus dem aktuellen Album "inFinite". Das Video ist an das Artwork der aktuellen Platte angelehnt, das mit Eisbergen, Eisbrechern, Schlittenhunden und Naturforschern in Wintermänteln aufwartet.

Deep Purple sagten im laut.de Interview darüber:

"Das ganze Konzept wurde von außen an uns herangetragen und wir fanden es einfach witzig. Es hat Spaß gemacht, in diese alten Kostüme zu schlüpfen. Wir waren zwar oft recht hart im Sound, haben uns aber nie als so etwas wie eine Heavy Metal-Band gesehen und uns deswegen auch nie mit all diesen finsteren und martialischen Insignien geschmückt, die in diesem Genre so üblich sind. All diese Schwerter, Totenköpfe und Dämonen."

Eine Rockband dürfe ihren Humor nicht verlieren. Eisbrecher, fallender Schnee, Nordlichter - all das findet sich auch im Video wieder. Deep Purple veröffentlichten am 7. April ihr 20. Studioalbum "inFinite". Das Video zu "The Surprising" gibt es hier.