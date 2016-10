Pete Burns von der 80er Jahre-Popand Dead Or Alive ("You Spin Me Round") ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

London (mis) - Pete Burns, Gründer der 80er Jahre Popband Dead Or Alive, ist bereits am Sonntag im Alter von 57 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Seine Popularität gründete auf dem 1985er Dancefloor-Hit "You Spin Me Round (Like A Record)", der als Startschuss für den Erfolg des britischen Produzententrios Stock Aitken Waterman gilt und noch Jahrzehnte später die Plattenkoffer von DJ Hell oder Miss Kittin veredelt.

Pete Burns' Lebenspartner Michael Simpson, seine Ex-Frau Lynne Corlett und sein Manager und früherer Bandkollege Steve Coy veröffentlichten folgendes Statement: "Seine Familie und Freunde sind aufgrund des Verlusts dieses speziellen Stars am Boden zerstört. Er war eine visionäre, talentierte Seele und wird von allen vermisst werden, die ihn so liebten, wie er war und aufgrund der wundervollen Erinnerungen mit ihm."

Die Band um Diva Pete Burns gründete sich bereits Ende der Siebziger, spielte zunächst prä-gruftigen Post-Punk-Wave, experimentierte ab 1982 mit Disco und flirtete auf dem Debütalbum "Sophisticated Boom Boom" unverhohlen mit Hi-NRG.

Legende in Schwulenkreisen

"You Spin Me Round (Like A Record)" trifft 1985 den Nerv der Zeit: Das Video mit dem unter einer Discokugel in einem violetten Kimono herumwirbelnden Burns vereinte alles, wofür sich eine Jugend in den Achtzigern lohnte und sollte heutzutage in Schulen gezeigt werden. Dennoch gab es weitere Hits: "Lover Come Back To Me" oder "My Heart Goes Bang" untermauern ihren Status als Discokönige eindrücklich.

Burns macht nicht nur als androgyne Figur von sich reden, er lebt auch mit Ehefrau und Lover zusammen und trägt mehr Schminke auf als beide zusammen. In Schwulenkreisen ist er schnell eine Legende. Musikalisch kann jedoch keines der Folgealben an die Klasse von "Youthquake" (1984) anknüpfen. 1989 bricht die Band auseinander und Burns fällt nach dem Tod seiner Mutter und dem Verlust zahlreicher Freunde durch AIDS in eine tiefe Depression.

"You Spin Me Round" klingt so frisch wie 1985" (Pete Waterman)

Danach erregt der Sänger vor allem mit unzähligen Schönheits-OPs Aufsehen, die ihn bis zur Unkenntlichkeit verändern. 2006 nimmt er an der UK-Ausgabe von Big Brother teil und veröffentlicht seine Autobiographie "Freak Unique". Im selben Jahr trennte er sich nach über zwanzig Jahren Ehe von seiner Frau und wird wegen Belästigung eines ehemaligen Geliebten verurteilt. Im Folgejahr kommt er noch einmal mit einer Klage gegen einen Londoner Schönheitschirurgen in die Schlagzeilen, der seine Lippen-OP verpfuscht habe, weshalb er infolgedessen körperlich abstoßend aussehe, befand Burns.

Der frühe Förderer Pete Waterman lobte Burns im Gespräch mit laut.de kürzlich als einen der wenigen Musiker, die eigene Ideen hervorbrachten. Über die Dead Or Alive-Single "You Spin Me Round (Like A Record)" urteilte er: "Das Besondere daran ist sicher, dass sie heute noch so frisch klingt wie 1985, als wir sie produziert haben. Das kann man nicht von allen Platten sagen."