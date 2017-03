Der Franzose zieht sein Ding eisern durch, während Nicki Minaj auf "Light My Body Up" auch Sia heißen könnte. Ach, ja: Lil Wayne ist auch am Start.

Paris (ana) - David Guetta legt schon seit einiger Zeit die Füße hoch. Ist ja auch praktisch, wenn man dieselben Töne immer nur etwas anders arrangieren muss. Bleibt mehr Zeit, um sich die Haare zu glätten und an Moves zu arbeiten, damit man wenigstens auf der Bühne aussieht wie ein richtiger DJ. Jetzt noch ein berühmtes Goldkehlchen für den Gesangspart beauftragen, fertig ist der Hit.

Dass die Studioarbeit bei David Guetta wirklich so laufen muss, zeigt sein neuester Heavy Rotation-Garant "Light My Body Up". Nicki Minajs Part könnte auch gut von Dauergast Sia stammen, vermutlich hatte die aber gerade keine Zeit. Damit im Young Money Camp aber nicht der Eindruck einer zweiten Wahl entsteht, darf Lil Wayne auch noch kurz ran: