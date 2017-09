Der The Loved Ones-Frontmann tourt mit Frank Iero (My Chemical Romance, Paceshifters und The Homeless Gospel Choir.

Philadelphia (laut) - Zur anlaufenden Tournee des amerikanischen Singer/Songwriters Dave Hause (The Loved Ones) verlosen wir seine aktuelle Platte "Bury Me In Philly" in der purple Vinyl-Edition. Auf dem dritten Sooloalbum fokussiert sich der Sänger voll und ganz auf die Eckpfeiler seines musikalischen Daseins: Erdiger Singer/Songwriter-Rock der Marke Springsteen und die Mittelfinger-Attitüde eines Billy Bragg. Wer die Platte besitzen möchte, schreibe eine Mail mit kompletter Potadresse an gewinnen@laut.de, Subject: "My Hometown".

Dave Hause & The Mermaid live:

(Support: Frank Iero And The Patience, The Homeless Gospel Choir und Paceshifters)

29.09. Wiesbaden, Schlachthof

30.09. Lindau, Club Vaudeville

01.10. Leipzig, Werk 2

03.10. Zürich, Dynamo

04.10. Wien, Arena

05.10. Nürnberg, Hirsch

06.10. Köln, Gebäude 9