Sportfreunde Stiller, Jennifer Rostock, Amy Macdonald und Sido waren die Headliner bei Das Fest in Karlsruhe. Checkt die Fotogalerie!

Karlsruhe (laut) - Karlsruhe stand in den letzten Tagen ganz im Zeichen von Das Fest, das wie jedes Jahr am letzten Wochenende vor den Schulferien stattfand. Zu Füßen des 'Mount Klotz' konnte sich der Festivalbesucher mit Kleinkunst, E-, U-Musik und einem umfangreichen Rahmenprogramm die Zeit totschlagen. Über 200.000 Besucher waren nach Angaben des Veranstalters von Freitag bis Sonntag auf dem Gelände in der badischen Residenzstadt zugegen.

Veranstalter Martin Wacker sprach im Nachhinein von einem "idealen Festival", und auch Polizei und das Deutsche Rote Kreuz zogen eine positive Bilanz. Zwar kam es aufgrund der intensivierten Einlasskontrollen zu längeren Wartezeiten, die aber von den Besuchern größtenteils geduldig in Kauf genommen wurden.

Bei insgesamt guter Stimmung und weil auch das Wetter mitspielte, hatten die Topacts auf der Hauptbühne leichtes Spiel: Bands wie Sportfreunde Stiller, Jennifer Rostock, Amy MacDonald und Feine Sahne Fischfilet wurden vom Publikum gefeiert, den meisten Applaus bekam allerdings wohl Rapper Sido. Und auch dem Berliner hats gefallen, er sprach hinterher vom: "schönsten Festival, auf dem ich je war."