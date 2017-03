Regisseur Jonah Hill präsentiert den Rapper im bizarr blutigen 80er Jahre-Remake.

Der Detroiter Rapper Danny Brown präsentiert sich in seiner neuen Single "Ain't It Funny" ziemlich verschroben. Das neue Video gerät zur verspulten Hommage an die Sitcoms der 80er Jahre. Der Schauspieler Jonah Hill führte bei Adaption Regie.

Brown, im Video Uncle Danny, raucht und uriniert fleißig auf Familien Bilder. Kurze Cuts voller Blut blitzen auf. Im Hintergrund ertönt das unvermeidliche Sitcom-Gelächter. Gastauftritte von Regisseur Gus Van Sant und Schauspielerin Joanna Kerns komplettieren das überdrehte Video.

Der Track stammt vom 2016er Album Atrocity Exhibition und erscheint übrigens am Record Store Day auf einer limitierten Vinyl Picture Disc - plus Browns Kollabo mit Clams Casino "Worth It".