Furchteinflößend klingt der neue Gorillaz-Song, passend zur Amtseinführung Donald Trumps.

Konstanz (ana) - Es scheint, als hätte Donald Trumps heute beginnende Präsidentschaft doch was Gutes - zumindest für die Musikwelt. Nachdem bereits unzählige Künstler ihrer Abneigung gegen den Milliardär in (mal mehr, mal weniger) hörenswerten Erzeugnissen Luft gemacht hatten, melden sich jetzt nach Audioslave auch die Gorillaz zum historischen Zeitpunkt zurück. Die Comicband um Damon Albarn nutzt Trumps Amtseinführung, um ihrem Ärger im neuen Song "Hallelujah Money" Luft zu machen. Es ist der erste Song seit sechs Jahren (letztes Album "The Fall", 2011).

Ganz und gar nicht poppig, sondern ziemlich sperrig kommt der Song daher, der den englischen Sänger und Mercury Prize-Gewinner Benjamin Clementine featuret. Die elektronischen Sounds erinnern zwar an das letzte Album, klingen aber dennoch neu. Das Video spielt in einem Fahrstuhl im Trump Tower, an dessen Wände verschiedene Film- und Videoschnipsel projiziert werden. In Verbindung mit Clementines ausdrucksstarker Mimik, ist das Video ganz schön furchteinflößend. Aber seht selbst:

Mit dem Hashtag #wearestillhumanz postete die Seite Uproxx das Video. "Die Band hat den Song am Vorabend der Amtseinführung Trumps heraus gegeben, als Kommentar auf einen politisch aufgeladenen, historischen Moment", heißt es dort. Auf dem Facebook-Account der Gorillaz nimmt Murdoc Stellung: "In diesen dunklen Zeiten brauchen wir alle jemanden, zu dem wir aufblicken können. Mich. Deshalb gebe ich euch diesen neuen Gorillaz-Song, ein Blitz der Wahrheit in der dunklen Nacht. Keine Ursache. Ich muss weiter. Das neue Album schreibt sich nicht von selbst."