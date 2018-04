Zwei aufsteigende Sterne am R'n'B-Himmel, Daniel Caesar und H.E.R., kommen zusammen im verträumten Musikvideo zu "Best Part".

Toronto (emi) - Läuft gut für Daniel Caesar - sein Debutalbum "Freudian", das letzten Sommer erschien, wurde für zwei Grammys nominiert, er sammelt Millionen Streams auf Spotify und Apple Music und hat Co-Signs von Musik-Größen wie Stevie Wonder und Rick Rubin.

Auch die R'n'B-Sängerin H.E.R. macht sich seit zwei Jahren einen Namen. Ihre Debut-EP erreichte Platz 1 der iTunes R'n'B-Charts, Rihanna tanzt auf Instagram zu ihrem Song und ihre erste Solo-Tour war ausverkauft.

Der gemeinsame Song "Best Part" ist ein souliges Duett und schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre. Begleitet wird der Gesang der beiden nur von Caesars Gitarre. Im Musikvideo dazu sind die Künstler durch den Split-Screen getrennt und laufen zu unterschiedlichen Zeiten am Strand aufeinander zu, ohne sich erreichen zu können.