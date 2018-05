In seiner Heimat steht er unangefochten an der Spitze der Reggae-Szene - aktuelle Tourdates.

Amberg (laut) - Dellé gab vor Jahren Starthilfe, in der Folge kollaborierte er mit Szenegrößen wie den The Wailers und Alpha Blondie sowie Gentlemans Liveband Evolution: Der spanisch-sprachige Reggae-Artist Dactah Chando hat sich seine Sporen auf dem internationalen Riddim-Parkett längst verdient.

In seiner Heimat Teneriffa steht er gar unangefochten an der Spitze der Reggae-Bewegung. In diesen Tagen schicken die Kollegen von Soulfire-Artists den Mann von den Kanaren mal wieder in unseren Breitengraden auf die Straße. Heute Abend startet Dactahs Global CityZen Tour im Frankfurter Das Bett.

Auch die weiteren Dates im deutschsprachigen Raum legen wir euch ans Herz: