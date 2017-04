13 Kandidaten traten der ersten Mottoshow an. Über die drei, die zwischendurch auf der Strecke blieben, verliert niemand ein Wort.

Köln (dani) - Als mindestens die tollste, größte, spannendste Staffel aller Zeiten preist RTL die laufende vierzehnte Runde von "Deutschland sucht den Superstar" unentwegt an. Wie in jedem Jahr, und wieder staune ich frische Bauklötze darüber, in welchem Ausmaß sich ein abgewracktes Format immer noch weiter und weiter ruinieren lässt.

Die Quoten befinden sich im freien Fall, daraus könnte man eigentlich irgendwann den Schluss ziehen: Die Idee ist durch, lassen wir es einfach bleiben. Die alte Mähre DSDS bettelt doch jetzt wirklich schon seit Jahren um den Gnadenschuss. Kann sie nicht endlich jemand erlösen? Nö. RTL versucht statt dessen, mit abstrusen Neuerungen, echten und vorgegaukelten, zu retten, was offenkundig nicht mehr zu retten ist.

No Limits? Guter Witz!

Statt aufgezeichneter, nachbearbeiteter, zusammengeschnittener "Event-Shows" gibt es nun wieder Mottoshows, in denen tatsächlich live gesungen werden muss: verrückte Idee, für einen Gesangswettbewerb. Ich würde glatt durchdrehen, hätten mir Castings und Recall nicht längst jede Regung ausgetrieben.

Sie casten und casten und casten ...

An endlos viele Folgen mit Vorsing-Terminen, bei denen man über Wochen hinweg zwischen erträglichen und wenigen ganz vielversprechenden Teilnehmern mindestens genauso viel Ausschussware vorgeführt bekommt, haben wir uns nach Jahren ja irgendwie gewöhnt. Irgendwann war es überstanden, im Recall lichteten sich die Reihen.

Nicht so 2017. In diesem Jahr casteten Bohlen und seine Beisitzer einfach ungebrochen weiter, weiter und weiter. Der Recall, insbesondere der Auslandsrecall, diesmal abgehalten in Dubai, war einst einmal denen vorbehalten, die sich bewäht hatten. Diesmal allerdings musste man jederzeit damit rechnen, dass auch hier noch der nächste talentfreie Honk, die nächste ambitionierte Schlagertrulla, der nächste ach so lustige Akkordeonspieler um die Beduinenzeltecke biegt und einem die Zeit stiehlt. Spannender sollte das den Wettbewerb machen, hieß es, wer verschwendet da schon einen Gedanken an die CO2-Bilanz?

Maximal egal

Daran, was ein solches Vorgehen tatsächlich anrichtet, hat offenbar auch niemand gedacht: Wenn jederzeit neue Kandidaten aus dem Wüstensand kriechen können und zugleich denen, die man beim Casting flüchtig kennengelernt hat, entsprechend weniger Sendezeit bleibt, kennt man am Ende das komplette Teilnehmerfeld nicht. Voilà! Alle sind einem gleichermaßen von Herzen egal. Gut gemacht! Noch weniger Gründe, um einzuschalten.

Am Ende des gefühlt unendlichen Recallcastingbreis hätte wenigstens feststehen sollen, wer in die nächste Runde einzieht. "Das sagen wir euch in der ersten Liveshow", beschied Dieter Bohlen Kandidaten und Zuschauern am Ende des Recall-Finales am vergangenen Samstag. Na, danke. Dafür hab' ich mir den Warz angeschaut? Damit ich am Ende noch immer nicht weiß, mit wem ich da - guter Witz, jetzt, Obacht! - 'mitfiebern' soll? Ich fühle mich maximal verarscht. Voreilig, wie sich herausstellen soll.

Kommentarlos aussortiert

Die wirkliche Maximal-Verarsche folgt eine Woche später, in der ersten Live-Show. "Partyhits" lautet das originelle Motto zum x-ten Mal, und guck': "Damit sich die Liveshow-Kandidaten auf die große Herausforderung am Samstagabend perfekt vorbereiten können, hat die DSDS-Jury ihnen schon vor der ersten Mottoshow mitgeteilt, wer dabei ist und wer nicht." Immerhin haben sie es denen gesagt! Der Zuschauer erfährt nichts. Kein Wort, keine Erklärung, kein Kommentar. Nichts. Da fühle ich mich doch mindestens so ernst genommen wie die unter den Teppich gekehrten Kandidaten.

Zu alt, zu schwarz, zu schillernd?

Witzigerweise befinden sich unter den Aussortierten ausgerechnet die einzigen beiden, die ich mir - neben dem ewig greinenden Noah - überhaupt merken konnte: Andrea Renzullo, zum Favoriten hochgejazzt, durfte wegen irgendwelcher vertraglicher Verstrickungen nicht weiter mitspielen. Dem DSDS-Zuschauer bleibt das verborgen, sofern er nicht versehentlich in die vorher ausgestrahlte Sendung gezappt hat. Und Alphonso Williams, der Soul-Man, das glitzernde Highlight des Recalls? Ja, keine Ahnung! Der hatte zwar bei jedem einzelnen Auftritt die volle Unterstützung der Jury, erschien irgendjemandem aber wohl doch zu schwarz, zu alt oder zu schillernd für das Format. Ohne ihn sieht das Teilnehmerfeld nun tatsächlich wieder aus wie immer. "No Limits", dass ich nicht lache.